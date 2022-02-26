«Очень напоминает Женю в катании!»: Рудковская показала, как сын Плющенко завоевал золотую медаль

Яна Рудковская уже много лет работает продюсером. Она прославилась благодаря своим подопечным, одним из которых является Дима Билан. Также светская львица стала поддержкой и опорой для Евгения Плющенко.
Супруги вместе уже 12 лет. У них подрастают сыновья: девятилетний Александр, которого родные зовут Гном Гномыч, и малыш Арсений, которому всего один год. Старший наследник пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием.
Еще недавно Саша был дома. У него был перерыв в спорте из-за травмы. Однако на этот раз он принял участие в соревнованиях. На лед сын Плющенко вышел в голубом костюме. Он выступил под трек группы «Би-2» — «Мой Рок-н-Ролл». Мальчик справился с волнением и безупречно откатал программу. Не отец, но и мама поздравили его в соцсетях.
«Горжусь нашим маленьким чемпионом!» — отметила Яна.
«Не получился только 2,5 А , остальное сделал достойно и очень эмоционально! Сам выбрал музыку для программы, сам выбрал такой костюм! В такой непростое для всех время у нас есть такая маленькая сегодня радость!
Его первая золотая медаль! Не знаю кому как, но мне он очень напоминает Женю в катании! Дай бог, чтобы было здоровье у наших детей! Так как мотивация конечно у них невероятная в спорте! Есть на кого равняться и с кого брать пример», — высказалась она.
Поклонники не только поздравили Сашу, но и отметили его выдержку и старание. Многие осыпали его комплиментами. «Такой умничка, есть в кого!», «Мальчик чудо! Мужчина с детства! Характер чемпиона! Браво!», «Поздравляю с золотом, маленький трудяга, молодец!» — прокомментировали пост подписчики.
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