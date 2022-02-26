«Очень напоминает Женю в катании!»: Рудковская показала, как сын Плющенко завоевал золотую медаль

Маленький Гном Гномыч вернулся к спорту после травмы и перерыва. Она смог одержать победу.

Яна Рудковская уже много лет работает продюсером. Она прославилась благодаря своим подопечным, одним из которых является Дима Билан. Также светская львица стала поддержкой и опорой для Евгения Плющенко.

Супруги вместе уже 12 лет. У них подрастают сыновья: девятилетний Александр, которого родные зовут Гном Гномыч, и малыш Арсений, которому всего один год. Старший наследник пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием.

Еще недавно Саша был дома. У него был перерыв в спорте из-за травмы. Однако на этот раз он принял участие в соревнованиях. На лед сын Плющенко вышел в голубом костюме. Он выступил под трек группы «Би-2» — «Мой Рок-н-Ролл». Мальчик справился с волнением и безупречно откатал программу. Не отец, но и мама поздравили его в соцсетях.

«Горжусь нашим маленьким чемпионом!» — отметила Яна. «Не получился только 2,5 А , остальное сделал достойно и очень эмоционально! Сам выбрал музыку для программы, сам выбрал такой костюм! В такой непростое для всех время у нас есть такая маленькая сегодня радость! Его первая золотая медаль! Не знаю кому как, но мне он очень напоминает Женю в катании! Дай бог, чтобы было здоровье у наших детей! Так как мотивация конечно у них невероятная в спорте! Есть на кого равняться и с кого брать пример», — высказалась она.

Поклонники не только поздравили Сашу, но и отметили его выдержку и старание. Многие осыпали его комплиментами. «Такой умничка, есть в кого!», «Мальчик чудо! Мужчина с детства! Характер чемпиона! Браво!», «Поздравляю с золотом, маленький трудяга, молодец!» — прокомментировали пост подписчики.

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