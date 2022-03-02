«Это не моя инициатива»: Алена Косторная прокомментировала уход от Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная объявила, по чьей просьбе покинула своего тренера.

В эту среду стало известно о том, что прославленная фигуристка Алена Косторная больше не сотрудничает с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

Этот уход от известного тренера стал уже вторым в карьере чемпионки Европы Алены Косторной.

По словам фигуристки, решение об этом было принято за нее. Расстаться со своей подопечной решила сама Этери Тутберидзе.

«Это была не моя инициатива. Так решила Этери Георгиевна», — рассказала Алена Косторная в своих соцсетях.

Напомним, ранее о переходе Алены Косторной к тренеру Елене Буяновой высказалась Татьяна Тарасова. Она заявила, что, скорее всего, у Алены не сложилось в группе Этери Тутберидзе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.