Алена Косторная во второй раз за свою карьеру ушла из группы Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года будет заниматься у Елены Буяновой.

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная перешла из группы тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой-Водорезовой.

Известно, что Алена Косторная уже 3 марта приступит к работе в новой команде. Непосредственно с Буяновой звезда начнет работу с 7 марта, сообщает источник rsport.ria.ru.

Напомним, что Алена Косторная уходила уже от Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Не добившись видимого прогресса, она предпочла вернуться к прежней наставнице, но из-за травмы на Олимпиаду в Пекин не поехала.

Едена Буянова — известный тренер. Именно она подготовила олимпийскую чемпионку Сочи 2014 года в женском одиночном разряде Аделину Сотникову.

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