«Прижала Александрика»: молодая жена Вдовина Николаева в белой шубке покрасовалась с сыном на веранде

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева поделилась в микроблоге нежным снимком с маленьким сыном Александром, которому на днях исполнилось два месяца.

Молодая мама вышла на прогулку с малышом в солнечный день. Интересно, что Елена Николаева облачилась с сыном в одинаковую одежду.

Она предстала в белой шубке, а у Александра – такой же комбинезон. На снимке Елена Николаева нежно прижимает к себе сына, сидя за столиком на открытой веранде, вероятно, собственной квартиры.

«Встревожена. Опечалена. Подавлена, — поделилась своими эмоциями Елена Николаева. — Но прижала Александрика, вышла на солнце, и все кажется хоть чуточку светлее».

Напомним, сын Елены Николаевой и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина, который когда-то был женат на балерине Анастасии Волочковой, родился 21 декабря 2021 года.

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