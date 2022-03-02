«Кайфую от новой себя»: постройневшая Саша Черно покрасовалась в черном жилете и рваных кожаных брюках

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно прибегла к кардинальным мерам, чтобы избавиться от лишнего веса.

Сейчас Саша Черно только находится на пути к новой себе, но уже получает удовольствие от своего отражения в зеркале.

Накануне Саша Черно с мужем Иосифом Оганесяном ходили в кино. Для выхода в свет Саша Черно облачилась в белую рубашку, которую сочетала с кожаными жилетом и брюками, разорванными на коленках.

В стильном образе она покрасовалась перед камерой в фойе кинотеатра и поделилась кадрами с подписчиками.

«Как я кайфую от новой себя и одновременно боюсь. У вас было такое чувство? Завтра более подробно об этом расскажу. Очень необычно воспринимать себя, особенно после родов — не просто веселой девчонкой, а красивой женщиной!» — написала Саша Черно в микроблоге.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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