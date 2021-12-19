Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в брючном костюме цвета оливок в вертикальную полоску

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно, которая не смогла похудеть на проекте, взялась, наконец-то, за себя.

Некоторое время назад Саша Черно прибегла к кардинальным мерам, которые помогают ей быстро избавляться от лишнего веса.

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Саша теряет по несколько килограммов в месяц и радуется своим результатам. В процессе похудения ей приходится контролировать себя и проявлять силу воли. Иначе ничего не получится.

«Я кушаю правильную еду и занимаюсь спортом! Вот почему я не набираю, а скидываю. Сгущенка с шоколадом очень хорошо заходит, поверьте мне!» — поделилась Саша Черно с подписчиками.

Пост в микроблоге Саша Черно проиллюстрировала снимком, на котором выглядит очень стильно. Саша Черно облачилась в брючный костюме оттенка оливок. Наряд в вертикальную полоску визуально вытянул фигуру Саши Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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