Без макияжа за завтраком: Бородина в вязаном топе и юбке мидакси блеснула загорелой фигурой в Дубае

Телеведущая уехала из страны вместе с дочками. Она решила не отменять отпуск из-за ситуации на Украине.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что спустя годы за ее жизнью следят миллионы людей. Ксения растит дочек: Марусю и Теону.

Со своим вторым мужем Курбаном Омаровым она развелась прошлым летом. Теперь телеведущая все чаще появляется на публике и наряжается в новые брендовые наряды. А недавно она устроила себе третий отпуск.

В этом году Бородина дважды отдыхала на Мальдивах. Теперь она прилетела в Дубай с дочками. Телеведущая решила не отменять отпуск из-за ситуации на Украине. Более того, она спокойно прилетела в ОАЭ, хоть небо для россиян закрыли многие страны в Европе.

По словам самой светской львицы, ее дети ждали каникул, поэтому она решила все же их порадовать путешествием. Но поклонники этому удивились, так как ее дочки меньше месяца назад уже отдыхали на курорте.

Пока Ксения наслаждается теплой погодой. 1 марта она поделилась кадрами, на которых предстала в вязаном костюме. Топ с воротом-хомутом и юбка мидакси в силе амазонок подчеркнули ее загорелые формы. Телеведущая красовалась без макияжа и с распущенными локонами. Она отвела дочек на завтрак. На террасе Бородина ела изысканные блюда и любовалась птицами.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились молодой мамой и ее загорелой фигурой, а другие подвергли ее критике. «Ну до чего красивая», «Просто прелесть», «А зачем нам видеть это? В мире такое творится», «Вы бы постыдились показывать свою роскошную жизнь хоть в такое время», — стали писать пользователи Сети.

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