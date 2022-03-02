Совсем одна: Бородина засняла, как дочка в купальнике играет на элитном пляже в Дубае

Телеведущая привезла детей на курорт. Она решила порадовать их во время каникул.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести шоу «Дом-2». И до сих пор Ксения не покидает проект. При этом она также участвует в других передачах.

В прошлом году телеведущая пережила развод со вторым мужем Курбаном Омаровым. Примечательно, что теперь она стала чаще выходить в свет и баловать себя дорогостоящими обновками.

А недавно Бородина отправилась в третий отпуск в этом году. На этот раз она приехала с дочками Марусей и Теоной в Дубай. По словам самой телеведущей, она заранее запланировала поездку и не стала отменять ее, так как обещала детям, что свои каникулы они проведут на курорте. Однако из-за ситуации на Украине, где проходит специальная операция, Ксения почти не делится кадрами с отдыха.

Но 2 марта она засняла младшую дочку, которая в купальнике играла на пляже с игрушками. Теона находилась на элитном пляже возле отеля Burj Al Arab. Девочке вскоре стало скучно, и она пошла к маме. Кроме нее детей на побережье не было.

Поклонники отметили, что Бородина хорошая мама, которая старается радовать наследников. Добавим, что решила уехать с сыном Платоном в отпуск и Ксения Собчак. Она также пояснила, что у мальчика каникулы, поэтому ей захотелось, чтобы малыш смог провести время с ней на курорте.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале