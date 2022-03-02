Анна Нетребко удалила из Instagram посты за последнюю неделю

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко после скандалов, связанных с ее именем, приняла радикальные меры.

Певица закрыла свою страницу в Instagram, чего никогда не делала раньше. Кроме этого, Анна Нетребко удалила посты за последнюю неделю. Эти публикации касались событий, происходящих на Украине.

Анна Нетребко удалила пост, в котором писала о том, что считает неприемлемым заставлять деятелей искусств высказываться на политические темы.

«Я русская, и я люблю свою родину, но у меня много близких друзей на Украине. И боль, и страдания, которое мирное население переживает, разрывают мне сердце. Я не политик. Я — музыкант, и моя цель — объединять людей, преодолевая политические разногласия», — писала Анна Нетребко.

Накануне певица поддержала уволенного с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева.

больше по теме Анна Нетребко поддержала Валерия Гергиева после увольнения Певица Анна Нетребко опубликовала совместный снимок с известным дирижером Валерием Гергиевым.

Анна Нетребко опубликовала совместное с ним фото, которое сейчас тоже исчезло из ее микроблога.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.