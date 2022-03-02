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Анна Нетребко удалила из Instagram посты за последнюю неделю

Оперная певица Анна Нетребко почистила и закрыла свою страницу.

Анна Нетребко удалила из Instagram посты за последнюю неделю
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко после скандалов, связанных с ее именем, приняла радикальные меры.

Певица закрыла свою страницу в Instagram, чего никогда не делала раньше. Кроме этого, Анна Нетребко удалила посты за последнюю неделю. Эти публикации касались событий, происходящих на Украине.

Анна Нетребко удалила пост, в котором писала о том, что считает неприемлемым заставлять деятелей искусств высказываться на политические темы.

Анна Нетребко удалила посты, посвященные событиям на Украине
Анна Нетребко удалила посты, посвященные событиям на Украине. Фото: скриншот, instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Я русская, и я люблю свою родину, но у меня много близких друзей на Украине. И боль, и страдания, которое мирное население переживает, разрывают мне сердце. Я не политик. Я — музыкант, и моя цель — объединять людей, преодолевая политические разногласия», — писала Анна Нетребко.

Накануне певица поддержала уволенного с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева.

Анна Нетребко опубликовала совместное с ним фото, которое сейчас тоже исчезло из ее микроблога.

Анна Нетребко удалила посты, посвященные событиям на Украине
Этой публикации на странице Анны Нетребко тоже нет. Фото: скриншот, instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

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