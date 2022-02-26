«Боль и страдания разрывают мне сердце»: Нетребко высказалась о ситуации на Украине

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступала в самых знаменитых театрах и на больших исторических площадках. Даже во время пандемии артистка продолжает гастролировать.

В этом году она побывала в Испании, Франции и Италии. Лишь недавно певица приехала с мужем Юсифом Эйвазовым в Москву. 23 февраля она дала концерт в Барвихе.

А когда России начала проводить спецоперацию а Украине, многие звезды стали высказывать свое мнение. Анна предпочла молчать, но 26 февраля все же высказалась о происходящем. Она решила пояснить, почему предпочитала не говорить о случившемся.

«Я взяла некоторое время на размышление, потому что ситуация слишком серьезная, чтобы ее комментировать, не подумав. Я русская и я люблю свою родину, но у меня много близких друзей на Украине. И боль, и страдания, которое мирное население переживает, разрывают мне сердце», — отметила Нетребко. «Я не политик. Я — музыкант и моя цель — объединять людей, преодолевая политические разногласия», — добавила она.

Муж Анны Юсиф Эйвазов остался с ней солидарен. Поклонники похвалили звезду за прямоту и мудрость. Напомним, что Лолита Милявская переживает за родных, которые находятся на Украине. Многие артисты не скрывают, что хотят мира.

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