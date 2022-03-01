«Я здорова, но не приеду»: Нетребко обвинила во лжи руководителей итальянского театра La Scala

Боссы заведения заявили, что в мартовских спектаклях ее не будет «из-за болезни».

Оперная дива Анна Нетребко в сторис Instagram обвинила итальянский театр La Scala, а также местных журналистов во лжи. Руководители этого знаменитого театра исключили Анну Нетребко из мартовских спектаклей, сославшись на якобы ее «болезнь».

Как сообщили в театре, Анна Нетребко пропустит спектакли 9, 12, 16 и 19 марта. Она, как утверждали в итальянском театре, не появилась на репетициях, как и ее муж тенор Юсиф Эйвазов. Также в итальянских СМИ прошла информация, что Нетребко придется заплатить неустойку театру за пропуски.

«Я здорова, но не приеду. Неправда!» Анна Нетребко

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