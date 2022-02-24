Хит весны: Ксения Бородина в кожаной косухе и рубашке в клетку отправилась на променад

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Более того, теперь Ксения зарабатывает большие деньги и ни в чем себе не отказывает.

Она живет в просторном доме с дочками: Марусей и Теоной. Недавно телеведущая провела ревизию в детских комнатах, чтобы избавиться от лишних игрушек и одежды. У нее получилось собрать несколько мешков вещей.

У самой Бородиной есть своя гардеробная. Она регулярно пополняет их обновками. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала чаще выходить в свет. Она любит носить роскошные вечерние наряды. Но так как в Москву пришло потепление, Ксения решила похвастаться новым образом.

Она предстала в темно-серых джинсах скинни и кожаной косухе, которую надела поверх розовой рубашки в клетку. Лук в стиле спорт-шик дополнили кроссовки и миниатюрная сумка.

Телеведущая собрала волосы в низкий хвост и сделала нюдовый макияж. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. К слову, косухи из года в год не теряют своей актуальности.

«Ну просто столичная чика», «Вас с такой прической сложно узнать», «Такая стильная», «Очень стройная», «Хочется такую же куртку купить», «Как вы ловко комбинируете вещи», «Классная такая», «Ох, Ксения! Слово 18 лет», — прокомментировали кадры подписчики.

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