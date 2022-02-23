«Давай поболтаем обо всем»: Навка и Тутберидзе посекретничали в сторонке на празднике

Олимпийские игры в Пекине завершились, и российская сборная, вернувшись из Китая, попала буквально с корабля на бал. Спортсменам устроили грандиозную церемонию чествования участников Олимпийских игр на сцене «ВТБ Арены» – с аплодисментами, поздравлениями, словами восхищения и поддержки.

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Фигуристка Татьяна Навка оказалась в числе организаторов и ведущих мероприятия и показала в своем микроблоге, как проходит большой спортивный праздник. Кадры она снимала и прямо на сцене, и за кулисами. Момент, как Навка уединилась с тренером фигуристов Этери Тутберидзе, тоже оказался в Сети – две представительницы отечественного спорта посекретничали вдали от всех под слова из песни «Давай поболтаем обо всем».

В период Олимпиады, когда грянул допинг-скандал с подопечной Тутберидзе, 15-летней Камилой Валиевой, Навка оказывала поддержку и юной спортсменке, и заслуженному тренеру. И сейчас, видимо, ободряющие слова высказала лично.

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