Анна Нетребко поддержала Валерия Гергиева после увольнения

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко отреагировала на отстранение Валерия Гергиева с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Певица поделилась совместным снимком с Валерием Гергиевым в микроблоге. Анна Нетребко не стала комментировать кадр, но все понятно и без слов.

На фото Анна Нетребко держит Валерия Гергиева за руку, все происходит на сцене, вероятно, кадр был сделан сразу после выступления, когда двум знаменитостям рукоплескал зал.

«Держитесь, мы с вами», «На вас смотрит страна! Держитесь», «Мы знаем, что на вас давят», — высказались подписчики Анны Нетребко.

Напомним, об увольнении Валерия Гергиева стало известно 1 марта. Такое решение принял обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Сделал это он после того, как Валерий Гергиев отказался дистанцироваться от военной операции России на Украине.

Ранее Анна Нетребко публично заявила, что заставлять артистов высказывать свою точку зрения на происходящее неприемлемо. Поскольку их задача — преодолевать политические разногласия и объединять людей с помощью искусства.

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