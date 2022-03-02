Волочкова в соболиной шубке отметилась на прогулке с новым другом и песиком

С Михаилом Борисовским у балерины сейчас идет работа над творческим проектом.

Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам, что в настоящий момент занята новым творческим проектом с музыкантом Михаилом Борисовским. С ним звезда записала свежий трек.

Артистка запечатлелась дома у вокалиста во время работы над звуком композиции, обнародовав кадр в личном блоге. На снимке звезда предстала не только с Михаилом, но и с его песиком Рудольфом.

И похоже, что Анастасия Волочкова близко сошлась и с певцом, и с его домашним питомцем, потому что на следующим фото в ее микроблоге оказались все те же герои. На сей раз вся компания отправилась на променад, при этом балерина облачилась в брючки и соболиную шубку.

«Вечерний выгул Мишиного песика Рудольфа (почти Нуриева). Мне нравится все белое. И светлые души», — подписала кадр Волочкова.

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