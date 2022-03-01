«Вы в своем уме?»: Волочкова эмоционально ответила хейтерам за свои снимки в храме

Балерину затравили за то, что она пришла в святыню в джинсах.

На днях Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный по имени Дима побывали в одном из храмов. Фотографиями с визита в святыню балерина, как всегда, поделилась в своем инстаграме. И тут же вызвала негативные эмоции у многих подписчиков.

Все дело в том, что Анастасия зашла в храм в джинсах. Фолловеры попытались объяснить балерине, что так нельзя делать. На что она подготовила эмоциональный ответ, который подкрепила новым снимком.

«Да вы в своем уме, добрые безгрешные люди?! Да в чем я ехала с любимым человеком да в том в храм и зашла! Как вам не стыдно, пишущие это днище?! Важно не то, в чем пришел человек помолиться, а с тем, что у него в душе», — написала Волочкова.

Также балерина отметила, что в Греции в храм входят даже в шортах.

Напомним, Анастасия Волочкова строит новые отношения с банщиком Дмитрием Корнеевым, который моложе ее на 20 лет.

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