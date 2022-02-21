Анастасия Волочкова с новым бойфрендом в белом облачении сходила в храм

Анастасия Волочкова недавно рассекретила мужчину, с которым стала проводить время после расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым. Им оказался предприниматель Дмитрий, который намного моложе балерины.

Звезда не скрывает, что чувствует себя рядом с ним очень уютно, как и в его «майбахе». Накануне пара отметилась в Калужской области, где посетила территорию монастыря Введенская Оптина пустынь.

Здесь Анастасия Волочкова появилась в длинном белом пальто, сапожках в цвет и платке.

«Идея принадлежала Диме. Как же красиво тут! Такая благодать тут! Отец Каллиник уделил нам много времени, показав монастырь. И домик старца Амвросия, который посещали Лев Толстой, Федор Достоевский, многие великие люди. И нам с Димой повезло оказаться в этом святом месте», — рассказала о своем посещении Оптиной пустыни Волочкова.

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