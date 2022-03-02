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«Вы идете против своей страны»: Прохор Шаляпин рассказал, что будет с кричащими «Нет войне!»

Как отметил музыкант, нельзя бить в спину своим.

«Вы идете против своей страны»: Прохор Шаляпин рассказал, что будет с кричащими «Нет войне!»
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин в Instagram заявил, что каждый человек имеет право на свое мнение. Однако объективность не должна противоречить происходящему моменту и здравому смыслу.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

По словам Прохора Шаляпина, нельзя бить в спину собственной армии, делая громкие заявления. Также нельзя проклинать власти и государство.

«Не соглашаться с происходящим и даже кричать: «Нет войне!», конечно, можно, но нужно осознавать при этом, что вы идете сейчас не просто против президента или какой-либо другой власти. Вы идете сейчас против своей страны, потому что страна, в отличие от вас, понимает и поддерживает и президента и принятые им решения».

Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, ни власть, ни народ не хотят никого репрессировать, но он не понимает, зачем злить людей, выводить их из себя, призывая гнев на свою голову. Он считает, что каждому в будущем придется ответить за свои слова.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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