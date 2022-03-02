Не время: Настя Ивлеева отменила грандиозную вечеринку по поводу своего дня рождения

Настя Ивлеева свое 31-летие 8 марта планировала провести с особым размахом — организовать костюмированный праздник в стиле бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.

Для этого блогер арендовала помещение в здании президиума Российской академии наук в Москве. На вечеринку разрешалось прийти по ее личному приглашению и исключительно в нарядах люксовых брендов. Таких, как Louis Vuitton, Mugler и Alexander McQueen.

Увы, но планы звезде пришлось подкорректировать в связи со сложившимися геополитическими обстоятельствами. Настя Ивлеева сочла неуместным праздник во время событий на Украине и отменила торжество.

Ранее звезда говорила, что абсолютно аполитична и планирует в своих блогах выкладывать исключительно развлекательный контент.

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