«Давно пора было остановить националистов»: Панкратов-Черный выразил свою позицию о ситуации на Украине

Александр Панкратов-Черный поддержал линию России на Украине. Народный артист убежден, что иначе государство не могло поступить.

«Что тут комментировать? Давно пора было начать и остановить националистов. Сколько страдали люди в Донецке и Луганске, я же там бывал не один раз», прокомментировал 5-tv.ru актер.

По словам Панкратова-Чернова, он воочию видел состояние Донецка и знал о настроениях, которые там были до спецоперации. Бывший глава ДНР Александр Захарченко лично показывал ему город.

«Что там натворили — это ужас. Поздно, поздно… Людей жалко», — сказал знаменитость.

Ранее мы писали о Николае Баскове, который заметил, что русофобия сейчас стала активной не только на Украине, но и на территории России. А певица Слава напомнила украинским артистам, которые накинулись на нее, что когда-то они отлично зарабатывали в нашем отечестве в то время, как у них на родине происходили страшные события.

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