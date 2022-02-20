«Боже, куда это пропало? Да еще косу носила!»: Ивлеева поразила публику архивными кадрами из юности

Анастасия Ивлеева сейчас является успешной ведущей и блогером, не скрывая, что зарабатывает миллионы. Звезда носит исключительно брендовые вещи и путешествует только по люксовым курортам.

Однако так было не всегда. В Москву Ивлеева приехала только в 2015-м. А родилась и провела свое детство и юность в Ленинградской области в деревне Разметелево.

Какой она была в то время, Настя показала в личном блоге, выложив несколько архивных фотографий.

«Сейчас девчонки в интернете, которым 18-25 лет выглядят как ракеты Илона Маска, а мы выглядели вот так», — написала ведущая, намекая на некоторую неотесанность.

При этом фолловеры Ивлеевой в большинстве своем оказались как раз иного мнения. Им понравилась брюнетка с длинными волосами и кротким взглядом.

«Боже, куда это пропало? Да еще косу носила!», «А мне прошлая Настя гораздо больше нравилась», «Очень красивая была, между прочим», «Такая красивая была!» — прокомментировали кадры люди.

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