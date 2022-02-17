Миллионы на праздник: Ивлеева закатит грандиозную вечеринку в честь дня рождения

Телеведущая Настя Ивлеева готовится отмечать свой 31-й день рождения 8 марта. По этому случаю она планирует организовать костюмированную вечеринку в стиле Бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.

Для торжества блондинка арендует помещения в здании президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте. Темой грядущего банкета станет «Темная сторона балета». На вечеринку можно прийти по приглашению и только в нарядах люксовых брендов — Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen.

Известно, что на банкете повеселятся Ксения Собчак, Юлия Коваль и другие звезды. А вот будет ли там Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поздравляли Ивлееву в прошлом году, пока неизвестно. Впрочем, под вопросом и визит экс-мужа, рэпера Элджея. Об этом пишет «СтарХит».

Напомним, что в прошлом году торжество обошлось Ивлеевой в 16 млн рублей.

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