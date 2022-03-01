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«Это посерьезнее коронавируса»: Басков назвал русофобов закомплексованными людьми, которых жалко

Николай Басков заявил, что мир наступит, а Интернет запомнит все высказывания, которые раздавали люди направо и налево.

«Это посерьезнее коронавируса»: Басков назвал русофобов закомплексованными людьми, которых жалко
Николай Басков. Фото: Global look press

Николай Басков выставил очередной обсуждаемый пост. Ранее артист изложил свою позицию относительно спецоперации России на территории Украины.

Певец полностью поддержал официальную линию государства, выдав фразу, которая сейчас активно тиражируется в Сети: «Россия войны не начинает, Россия их заканчивает». Обложку этого поста прикрыл Instagram, написав на нем: «Ложь».

Сейчас Николай Басков заговорил о националистических высказываниях в социальных сетях, которые с каждым днем звучат все активнее и не могут не трогать неравнодушных граждан.

«Маски снимаются. Какое интересное и удивительное время. В мире началось обострение русофобии — посмотрите, как некоторых трясет, жалко даже, это ж сколько комплексов… А еще удивительнее, как русофобия может обостряться внутри России. Это посерьезнее коронавируса вещь», — написал Николай Басков.

Певец считает, что россиянам сейчас нужно объединяться, а не разобщаться, ведь, по сути, мира хотят все. Артист уверен, что он рано или поздно наступит и вот здесь русофобам стоит задуматься над тем, что будет после этого.

«Интернет все запомнит, что некоторые господа из себя выдавали. А мне не стыдно. Я никому не желаю зла, я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку», — сказал Басков.

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