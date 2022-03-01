«Это посерьезнее коронавируса»: Басков назвал русофобов закомплексованными людьми, которых жалко

Николай Басков заявил, что мир наступит, а Интернет запомнит все высказывания, которые раздавали люди направо и налево.

Николай Басков выставил очередной обсуждаемый пост. Ранее артист изложил свою позицию относительно спецоперации России на территории Украины.

Певец полностью поддержал официальную линию государства, выдав фразу, которая сейчас активно тиражируется в Сети: «Россия войны не начинает, Россия их заканчивает». Обложку этого поста прикрыл Instagram, написав на нем: «Ложь».

Сейчас Николай Басков заговорил о националистических высказываниях в социальных сетях, которые с каждым днем звучат все активнее и не могут не трогать неравнодушных граждан.

«Маски снимаются. Какое интересное и удивительное время. В мире началось обострение русофобии — посмотрите, как некоторых трясет, жалко даже, это ж сколько комплексов… А еще удивительнее, как русофобия может обостряться внутри России. Это посерьезнее коронавируса вещь», — написал Николай Басков.

Певец считает, что россиянам сейчас нужно объединяться, а не разобщаться, ведь, по сути, мира хотят все. Артист уверен, что он рано или поздно наступит и вот здесь русофобам стоит задуматься над тем, что будет после этого.

«Интернет все запомнит, что некоторые господа из себя выдавали. А мне не стыдно. Я никому не желаю зла, я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку», — сказал Басков.

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