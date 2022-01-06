«Вам, молодым, легко и весело»: Чурикова, Новикова, Панкратов-Черный подвели итоги 2021 года

Рустам Солнцев признался, что в среднем зарабатывает полмиллиона рублей в месяц,а Бари Алибасов-младший задумался, в кого переквалифицироваться

2021-й подошел к концу и многие заняты подведением итогов. Каким был этот год? Был он проще 2020-го или сложнее? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к Инне Чуриковой, Бари Алибасову-младшему, Александру Панкратову-Черному, Кларе Новиковой и Рустаму Солнцеву.

Инна Чурикова, актриса

Подводя итоги года, актриса признается, что уходящий год для нее был тяжелым. И не столько с финансовой точки зрения, хотя в этом плане тоже непросто, сколько с моральной.

«История с коронавирусом ударила по всем. Какие талантливые люди уходят! Сердце обливается кровью. Год был непростым, как и предыдущий, но мы работаем, стараемся. Мой любимый зритель идет, сидит в масках, а все равно в зале и это греет душу. Понимаете, потому что без театра жить нельзя, тоска на сердце. Посмотрим, что будет дальше», — делится Инна Чурикова.

Александр Панкратов-Черный, актер

В финансовом плане для актера 2021 год стал более скромным, если сравнивать с предыдущим. Но работа есть и это радует.

«Мы сейчас с Танечкой Васильевой и Денисом Матросовым репетируем комедию, с надеждой, что в январе-феврале покажем. А съемки многие притормозили, говорят, что виной всему коронавирус. В том году мы выезжали в другие города и даже за границу, а в этом, на мой взгляд у всех меньше концертной деятельности. Так что не сказал бы что год финансово успешный», — рассуждает Александр Панкратов-Черный.

Актер отмечает, что для всех наступили сложные времена. Люди опасаются ходить по мероприятиям, к тому же, заполняемость залов с ограничениями.

«Если раньше в зале собиралась тысяча человек, то теперь только 70% разрешено. Получается, надо повышать цены на билеты? А цены поднимут, зритель не идет – дорого. Где-то удается собрать народ, а где-то нет», — признался он.

Клара Новикова, артистка

Актриса не видит разницы между 2020 и 2021-м годами. Она потеряла многих друзей и близких людей и тревожится о том, что будет дальше.

«Залы были закрыты почти полгода, потом 50%, потом 75%, а продюсерам было невыгодно гонять артистов в Тьмутаракань. Год идет себе потихоньку, съемок у меня было много, но в целом тревожно. Вы еще молодые и у вас все весело и хорошо, а когда ты становишься старше, отвечаешь за детей – это очень тяжело. Нужно оплатить квартиру, помочь внукам, детям, но я никогда не жалуюсь. Всем сейчас тяжело. Есть актеры, которые зарабатывают миллионы, дарят женам ювелирные компании. У меня другие ценности», — говорит актриса.

Рустам Солнцев, звезда «Дома-2»

Рустаму Солнцеву удается держать баланс, ведь есть обязательства, которые нужно выполнять, так что когда есть работа, он не отказывается.

«Я всегда пытаюсь держаться, но год беспокойный. Стараюсь не жаловаться на отсутствие заработков, ведь есть определенные обязательства и я их выполняю. Так что нужно держать баланс. Ежемесячный доход, что в этом году, что и в предыдущем, около полумиллиона рублей. Всегда болтаешься где-то в этих пределах. Сейчас многое непонятно, вроде бы есть мероприятия, но их могут завтра отменить», — заключил ведущий.

Бари Алибасов-младший, продюсер

Сын известного продюсера с юмором смотрит на ситуацию. И хотя гонорары у него и его отца давно упали, он не унывает.

«У отца понятно, все плохо. В последние два года я взял половину его расходов на себя, а половина на группе «НА-НА». В условиях пандемии, несмотря на то, что у ребят куча концертов по сравнению в остальными – у всех один в год, у них один в месяц, приходится непросто. мы договорились, что половину его лечения оплачивают они, половину — я. В среднем в месяц отцу нужно 250-300 тысяч на медицинские расходы, сиделок и так далее. Еще 40 тысяч рублей у него пенсия, этих денег хватает оплатить свет в его огромной квартире. Вот собственно говоря все. Если до пандемии доход с рекламы был примерно 10 миллионов рублей в год, то в этом году по нулям», — делится Бари Алибасов-младший.

Он до пандемии занимался бизнес-тренингами. Как говорит наш собеседник: рассказывал бизнесменам, с какой ноги нужно встать, чтобы заработать деньги.

«По моей деятельности особенно ударило . Я же всегда специализировался на предпринимателях, и за полтора миллиона рассказывал, с какой ноги нужно вставать, чтобы были деньги. Но они, подлецы, раскусили меня и ушли к серьезным людям – к гадалкам и предсказателям. Мне полтора миллиона за лекцию не платили уже восемь месяцев, а раньше таких выступлений было 3-4 в месяц. А вот мой знакомый, который занимается всякими заговорами и около медицинскими практиками, наоборот в плюсе, у него гонорары увеличилось в три раза и столько же прибыло клиентов. Все хотят заговоры на деньги!» — делится Бари Алибасов – младший.

Если Алибасов-младший думает, в кого переквалифицироваться, то Алибасов-старший активно развивает свою страницу в TikTok.

«Ближайшая точка счастья — это 100 тысяч подписчиков и рекламные интеграции, что принесет отцу еще тысяч 50-100 в месяц. И решаем, что делать с его гонорарами за участие в ток-шоу на телевидении. Если раньше ему платили по полмиллиона за выход, то теперь у всех трудности. Вот думаем: снижать или перетерпеть», — заключил Бари.

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