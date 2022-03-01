«Они находились в России – все эти Потапы»: Слава ответила ополчившимся на нее звездам

Певица заявила, что никуда не будет бежать из своей страны.

В отечественном шоу-бизнесе сейчас бушуют нешуточные страсти, вчерашние друзья превращаются во врагов из-за политических разногласий и даже нейтральной позиции некоторых артистов.

Певица Слава записала эмоциональное видео, в котором обратилась к коллегам, сеющим вражду.

«Меня трясет с утра до ночи: вы думаете, так легко сейчас петь и танцевать? Нет, ребят, нелегко. Я очень сильно переживаю, даже если вы в это не верите», — сказала Слава.

Звезда вспомнила, что во время конфликта на Донбассе 8 лет назад многие из тех, кто сейчас набрасываются на нее и других представителей шоу-бизнеса, беззаботно зарабатывали немалые деньги в Москве.

«А где находились украинские звезды, когда все это происходило? Это был адский ад. Где были те, кто сейчас нас гнобят, — звезды, которые с нами дружили, ручки пожимали, зарабатывали деньги и имя у нас? Они находились в России — все эти Потапы и многие-многие другие, которые сейчас нас оскорбляют», — сказала Слава.

Певица призвала всех остановиться, прекратить разжигать ненависть. «Мы братья!» — сказала знаменитость. И пообещала провести концерты везде, где заявляла и где это будет возможно.

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