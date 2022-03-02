«Жаловался, что потерял из-за меня все»: Алиса Казьмина рассказала о проделках своего сына

По словам бывшей жены футболиста, наследник стал в какой-то момент просто неуправляем.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что ее сын Алексей стал в последнее время просто неуправляем. После того, как журналистка покинула дом футболиста по решению суда, наследник стал невыносим в общении с близкими.

«Жаловался, что потерял из-за меня все — любимую комнату, коллекцию игрушек. И все правильно преподнес папе — моему первому мужу, Алексею Казьмину. Сказал, что я безнадежна и вообще абсолютное зло, которое нужно от всех изолировать». Алиса Казьмина

Как отметила Алиса Казьмина, ее сын превратился в агрессивного и депрессивного парня Стал ненавидеть своих сестер. По словам Алисы Казьминой, первый муж сыграл на этой ситуации. Стал над ней откровенно издеваться. Захотел положить в больницу и лишить родительских прав, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что за плечами Алисы Казьминой уже два неудачных брака. Ранее она на протяжении нескольких лет выясняла отношения с футболистом Андреем Аршавиным, борясь с ним за недвижимость.

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