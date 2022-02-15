«Я свое отгулял»: Аршавин ответил Кержакову, который предложил ему отпраздновать подписание новичка

Бывший футболист Андрей Аршавин оригинально ответил в Instagram своему коллеге и другу Александру Кержакову, который предложил ему отпраздновать успех.
Аршавин разместил снимок с футболистом из Казахстана Нуралы Алипом, который будет играть за «Зенит» на правах аренды.
«Встреча старых знакомых. Успехов в Северной столице», — подписал кадр Аршавин
«Ну хоть есть, с кем отпраздновать сегодня», — пошутил Александр Кержаков, намекая, что Аршавин и Алип пересекались в «Кайрате», за который когда-то играл россиянин.
«Я свое отгулял», — заявил Аршавин.
Напомним, что Андрей Аршавин в ноябре 2015 года заключил контракт с «Кайратом». Через три года он покинул клуб и завершил карьеру.
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