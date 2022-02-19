«Довели до психоза»: Алиса Казьмина пожаловалась на родственников

Экс-избранница Андрея Аршавина – Алиса Казьмина – поделилась новыми бедами. После долгих судебных разбирательств со свекровью бывшая модель столкнулась с травлей других родственников.

Не только близкие бывшего мужа мешают Казьминой радоваться жизни, но и собственная родня доводит знаменитость и и ее детей до истерики.

Казьмина сообщила, что родственники издеваются не только над ней, но и над ее дочерью Алисой.

«Алису довели до психоза, ее состояние ужасное, ребенок не спал ночами», – призналась Казьмина.

Беспокойная мать отметила, что мечтает о счастливой жизни с дочерями. Алиса Казьмина не сказала, чем именно шантажируют ее родственники. Однако бывшая жена футболиста Аршавина заявила о том, чтобы ее оставили в покое.

«Я хочу спокойно жить с девочками. Я способна дать им все. У меня есть деньги, любовь, ласка. Можно даже красоту вернуть. Им нужна мама. Понимаете? Никто другой им не нужен!», – добавила Казьмина в Day.ru.

Алиса Казьмина отметила, что собственная мать и сын преследуют ее дочь Алису даже в школе.

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