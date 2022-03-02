«Прошли времена, когда артисты брали гонорары в долларах и евро»: промоутер Ротару – о звездах

По словам Сергея Лаврова, сейчас все расчеты за корпоративы на территории России — исключительно в рублях.

Промоутер украинской исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что никакой паники в российском шоу-бизнесе из-за санкций Запада пока нет. По его словам, все артисты спокойны.

«У нас давно уже прошли времена, когда артисты брали гонорары в долларах и евро за свои выступления. Сейчас все расчеты — в рублях. Исключение составляют только заказники. Там иногда платят в валюте». Сергей Лавров

Как заявил Сергей Лавров, из-за санкций некоторым знаменитостям все-таки придется ужаться. Олигархов, желающих звать их на корпоративы, все меньше.

По его словам, в последнее время олигархи уже не стали устраивать корпоративы, где платили по 200–300 тысяч евро за одно выступление. Сейчас у них уже нет столько свободных денег, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Россия подверглась после начала спецоперации на Украине санкциям со стороны многих западных партнеров. При этом наша страна наложила ответные санкции, последствия которых в мире ощутят в самое ближайшее время.

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