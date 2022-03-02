«Нас хотят сломать, нужно сплотиться»: Басков обратился к россиянам

Сразу после начала спецоперации на Донбассе Николай Басков высказал свое мнение обо всем происходящем инстаграме. В результате соцсеть пометила публикацию как ложную информацию, а на артиста набросились тысячи пользователей с настоящими проклятиями.

Спустя четыре дня «золотой голос» России прервал молчание.

«Если ты россиянин, и ты патриот, так и скажи. Да, быть россиянином — теперь это где-то быть неугодным. Тем не менее, если ты живешь в России, скажи свое слово честно и держи его. Понятно же, нас хотят сломать, но в ответ нужно только сплотиться и объединиться! Мы все хотим мира, безусловно, он наступит, и Россия все для этого сделает, только вот что после? Интернет все запомнит, что некоторые господа из себя выдавали. А мне не стыдно. Я никому не желаю зла, я люблю свою Родину и выражаю ей поддержку», — написал Басков.

Публикацию артист сопроводил хештегами #япатриотРоссии, #нетрусофобии и #мненестыдно.

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