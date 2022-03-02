«Лично мне он до лампочки»: Семина с ровного места назвала Урганта «бездарным тараканом»

Как отметила актриса, она не будет переживать, если звезду вдруг уберут из эфира.

Актриса Тамара Семина с ровного места нелестно отозвалась о ведущем Иване Урганте. Она отметила, что знает его с малолетства. Видела его первые шаги на телевидении и как ведущий он ей совсем не нравится.

«Лично мне он до лампочки. И таких, как я, очень много!» Тамара Семина

Как отметила Тамара Семина, в свое время Иван Ургант пролез на телевидение словно «бездарный таракан». Его она считает однодневкой, который в свое время к кому-то прижался и начал свою творческую деятельность.

При этом Семина с восторгом отозвалась о бабушке Ивана – Нине Ургант, которая не так давно ушла из жизни. Ее она считала ангелом и прекрасным человеком. Семина была у Нины Ургант в гостях, и актриса ее прекрасно принимала, сообщает «Собеседник».

Ранее 83-летняя Тамара Семина нелестно отзывалась о других звездах. К примеру, Дмитрия Нагиева она назвала «подонком и бездарностью», а Марию Миронову – «бездарем, которая ведет себя как бог».

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