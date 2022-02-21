«У Лиды — мещанское начало»: Семина объяснила поведение Федосеевой-Шукшиной

Актриса училась во ВГИКе с Василием Шукшиным, которого хорошо знала.

В студенчестве Тамара Семина хорошо знала ныне покойного писателя Василия Шукшина. Они учились во ВГИКе, правда, на разных курсах. А первые роли в большом кино они сыграли в картине «Два Федора».

За тем, что сейчас происходит с вдовой Шукшина – Лидией Федосеевой-Шукшиной Тамаре Петровне наблюдать неприятно.

«Тяжело наблюдать, как Лидия Федосеева-Шукшина находит какие-то предлоги, чтобы отказаться от участия в мероприятиях памяти мужа, а зациклилась на быте — квартирах, мужчинах, конфликтах. У Лиды — мещанское начало, которое описывал и клеймил в своих произведениях Василий Макарович. В отличие от нее я после смерти супруга Владимира Прокофьева замуж больше не выходила», — цитирует Семину «Экспресс газета».

Напомним, ранее Тамара Семина жестко высказалась в адрес Дмитрия Нагиева и Марии Мироновой.

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