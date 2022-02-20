Новости шоу-бизнеса: развод Моргенштерна, Нагиев ответил Эрнсту, Воробей осталась без жениха

Главные новости из мира звезд за 19 февраля.

В жизни Моргенштерна, похоже, наступила черная полоса. Сначала скандального рэпера обвинили в пропаганде наркотиков, а теперь его жена заявила о разводе. Алла Пугачева решила устроить шопинг выходного дня, отправившись по магазинам с младшей дочкой Лизой, а Дмитрий Нагиев высказал все, что думает о Константине Эрнсте.

Эти и другие новости, которые вызвали наибольший интерес среди читателей 19 февраля – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Моргенштерн разводится

В последний день августа 2021 года рэпер Алишер Моргенштерн женился на своей давней подруге Диларе. Свадьбу в стиле СССР посетила сама Ксения Собчак. Но счастье молодых длилось недолго. Накануне Дилара заявила в своем инстаграме о разводе с Алишером.

Похоже, в жизни Моргенштерна наступила черная полоса. После того, как его обвинили в пропаганде запрещенных веществ, он поспешил перебраться в Дубай. Возвращаться оттуда пока не планирует. Поклонники все-таки надеются, что молодожены просто хайпуют перед выходом нового трека рэпера.

Алла Пугачева устроила шопинг с Лизой Галкиной

В преддверии 23 февраля Алла Пугачева решила закупить подарки для мужчин. Вместе с дочкой Лизой Галкиной она отправилась по магазинам.

Примадонна и ее восьмилетняя дочь от Максима Галкина нарядились в модные шубки и предстали в замке перед юмористом.

«Оу, так это сюрприз! Девочки по магазинам пошли!» — восхитился артист. «Никому не рассказывай», — попросила Алла Борисовна.

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Дмитрий Нагиев жестко ответил Константину Эрнсту

Недавно Дмитрий Нагиев стал временным ведущим КВН. Временным, потому что шоумен будет заменять приболевшего Александра Маслякова. Но как только брутальный актер вышел на сцену в новом амплуа, сразу же поставил на место Константина Эрнста.

«Шеф вышел под мои фанфары… Чтобы вы и дальше не проигрывали на моем фоне, прошу», — сказал Нагиев и указал Эрнсту на место внизу в зале в жюри.

На это Эрнст сказал, что вообще-то Александр Васильевич все видит, поэтому Нагиеву необходимо «следить за собой и быть осторожным».

Евгений Плющенко вновь высказался об Александре Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который ранее работал с Александрой Трусовой, вновь нелестно о ней высказался. Спортсмен считает, что юная фигуристка не слышит тренеров и делает на льду то, что заблагорассудится.

«Не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда», — сказал Плющенко.

Какое наследство оставил Борис Невзоров

Народный артист России Борис Невзоров умер от коронавируса 18 февраля. Ему было 72 года. За свою жизнь актер не нажил больших богатств. Все его наследство — это дача и квартира.

Загородный домик находится в Мамонтовке – это микрорайон города Пушкино Московской области. Кроме того, есть двухкомнатная квартира в Долгопрудном, где он последние годы жил со своей гражданской женой бухгалтером Еленой Хрипуновой и дочкой Настей. Малышке в этом году исполнится два годика.

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От Елены Воробей сбежал жених накануне свадьбы

Еще в 2020-м юмористка Елена Воробей начала готовиться к свадьбе. Тогда она засветила шикарное кольцо на безымянном пальце. Избранником был чиновник Сергей Евтухович, который был младше на 3 года. Они познакомились в Минске, где гастролировала звезда.

Торжество должно было состояться в 2021 году. Но, как стало известно только сейчас, свадьбы не было. Жених сбежал накануне праздника.

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