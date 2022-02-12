«Федя похож на деда»: Мария Миронова показала подросшего младшего сына

Дочь актера Андрея Миронова – Мария Миронова – показала редкие встречи с младшим сыном Федей. Из-за участия в шоу «Танцы со звездами» артистка почти не видится с семьей.

От этого посиделки на кухне с родственниками кажутся Мироновой еще приятнее. Особенно рада Мария устраивать досуг своему младшему сыну Федору. На днях Миронова запечатлелась с наследником на руках.

«Ой- ей- ей! Вас 400 тысяч! А мы радуемся! Мама, дедушка и Федя! У мамы два часа выходных», – призналась Мария Миронова в личном микроблоге.

Поклонники актрисы восхитились маленьким сыном знаменитости. Они сравнили блондина Федю с ангелочком.

«Мария, вы очень красивая. И вся семья у вас красивая. Счастья всем вам», «Милые и радостные!», «Какие все красивые! Какие хорошие лица, любо-дорого смотреть», «Дедушки у Федора красавец! Федя похож на деда», «Федя просто красавчик», «Красив, как ангел», – написали фолловеры Марии в комментариях под фото.

Некоторым младший сын Мироновой напомнил ее отца.

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