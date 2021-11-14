«Работаем над нашими отношениями»: Аня Левченко поделилась редким фото с мужем Валерой Блюменкранцем и сыном Давидом

Экс-участники «Дома-2» Аня Левченко и Валера Блюменкранц отметили год со знаменательного события.

Бывшая участница «Дома-2» Анна Левченко напомнила подписчикам микроблога о важной дате.

Оказывается, исполнился ровно год, как она и Валера Блюменкранц покинули проект. Анна в тот момент была беременной, Валера вел себя странно и постоянно провоцировал истерики у находящейся в интересном положении жены.

Чтобы у Анны Левченко не случилось ничего непредвиденного с малышом на глазах у всей страны, будущих родителей попросили уйти с телестройки.

Отношения у пары до сих пор нестабильные. За этот год Аня Левченко и Валера Блюменкранц несколько раз расставались и сходились. Даже рождение сына Давида не смогло вразумить постоянно скандалящую парочку.

«Мы год назад ушли из «Дома-2». Год был достаточно тяжелый и большой проверкой для нашей семьи. Но мы вместе! Мы работаем над нашими отношениями», — написала в микроблоге Анна Блюменкранц.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена с мужем и сыном Давидом. Кадр довольно редкий.

Аня Левченко почти никогда не показывает семейные кадры. В микроблоге на фото она либо одна, либо с сыном Давидом.

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