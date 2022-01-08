«Улыбнетесь, когда увидите»: Настя Паршина из «Дома-2» подловила сына, расхохотавшегося до слез

Бывшая участница «Дома-2» Настя Паршина поделилась в микроблоге забавным видео.

В кадре она запечатлела, как ее сын, девятимесячный Адриан, весело хохочет в ответ на слова мамы.

Анастасия Паршина играла с сыном, тот расхохотался, и молодая мама не смогла сдержаться, чтобы не взять в руку камеру телефона.

А чуть позже видео с участием маленького Адриана появилось в ленте Анастасии

«Обычно я придерживаюсь эстетики в своем «Инстаграме», но это видео… Поэтому решила оставить его здесь… Думаю, вы тоже улыбнетесь, когда его увидите», — подписала Настя Паршина кадры с сыном.

«Конфетка», «Золотце», «Какая милота», «Пупсик», «Какая прелесть», «Вкусняшка», — умилились подписчики Насти Паршиной.

Напомним, сын экс-участников «Дома-2» Насти Паршиной и Никиты Уманского родился 17 марта 2021 года.

Пара рассталась через пару месяцев после появления малыша на свет. Настя с сыном живет у мамы в Ставрополе, а Уманский иногда навещает их, приезжая из Москвы.

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