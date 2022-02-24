«Видно, что кормят хорошо»: Бузова в мини-шортах и миниатюрном топе засветила свои прелести на улице

Ольга Бузова уже длительное время строит карьеру телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», но в прошлом году предпочла покинуть пост ведущей. Примечательно, что ее место занял Дава, с которым она встречалась полтора года.

Однако Ольга теперь снимается в новых проектах. Она также стала больше путешествовать. Вот уже больше трех недель звезда находится на съемках шоу в Африке.

Несмотря на то, что Бузова целыми днями работает на жаре, утром она старается устраивать себе тренировки. Телеведущая признавалась, что поправилась. Но она не стесняется демонстрировать свои формы.

На этот раз артистка предстала в мини-шортах и микротопике цвета Барби, который больше похож на лиф. Ольга также похвасталась новой прической — длинными косичками.

Телеведущая успела вечером насладиться закатом. Она поделилась кадрами из саванны. Примечательно, что артистка продемонстрировала свои формы во всей красе. Поклонники удивились тому, как выглядит звезда.

«Снова поправилась?», «Такое декольте появилось», «Ну словно голая», «А в лифе ходить нормально? Я понимаю, что жарко, но как-то слишком», «Видно, что корят хорошо», «Оля, вот это формы», «Стала такой не маленькой», «Эти детские вещи на тебе выглядят смешно», — стали писать пользователи Сети.

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