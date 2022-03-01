«Я долго молчала»: Анжелика Варум эмоционально высказалась на фоне происходящего на Украине

Певица Анжелика Варум после паузы вышла на связь с подписчиками и поделилась своими видением событий.

Известная певица Анжелика Варум, которая уже довольно продолжительное время не делала публикаций в Instagram, вышла на связь с подписчиками.

Поводом для обращения звезды к своей аудитории стали события на Украине.

«Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства. Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о ее предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. Ан нет! Все, оказывается, возможно!» — эмоционально высказалась Анжелика Варум.

Певица выразила соболезнования тем, кто потерял близких, и обратилась к главам государств с призывом договориться о мире.

«Мое требование к лидерам обеих стран — незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников! Это наше дело! Это жизни наших граждан!» — написала Анжелика Варум.

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