Российскую делегацию отказались принять на Каннском кинофестивале

На престижном кинофоруме, который пройдет в мае этого года, не будет россиян.

Первого марта стало известно о новом ограничении для России, которое связано с событиями на Украине.

Российскую делегацию решено не пускать на Каннский кинофестиваль, который пройдет во Франции с 17 по 28 мая этого года.

В официальном заявлении организаторов фестиваля говорится о том, что они с уважением относятся к тем, кто протестует против действий России на Украине, но при этом не хотят видеть в Каннах всех россиян.

«Если война не закончится на условиях, которые устроят украинский народ, было решено, что мы не будем приглашать российские делегации и тех, кто связан с правительством», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно об отстранении российских атлетов от соревнований по разным видам спорта.

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