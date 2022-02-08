Варум — о счастье с Агутиным и одиночестве: «Могу ли я идти дальше по жизни одна»

В одном из своих интервью Леонид Агутин разоткровенничался о семейных проблемах, намекнув, что они с Анжеликой Варум были на грани. Их брак мог рухнуть, однако супруги сумели выстроить отношения заново, буквально по кирпичику. А вот что позже о тех непростых временах для них с Леонидом говорила Варум.

52-летняя певица призналась, что спустя 10 или 15 лет брака, наверное, каждая пара чувствует, что отношения внутри меняются. А те моменты, которые были в приоритете в начале бурного романа, испытывают метаморфозы. И дальше, как говорит Анжелика, каждый решает для себя сам, насколько комфортно им будет в новой ипостаси.

«Обижаться на цунами же нелепо! А ведь цунами уносит жизни людей. Обижаться совершенно бессмысленно. Можно понять и простить, а можно понять и не простить. И это ваш выбор», — говорила Анжелика Варум в YouTube-шоу «А поговорить?».

Таким образом, певица дала понять, что она едва бы сделала выбор в пользу расставания с мужем и одиночества на фоне семейных неурядиц. Артистка намекнула, что уже не представляет жизни без своей второй половинки. Варум уточнила, что когда перед ней возникла дилемма: идти ли ей дальше одной или все-таки спасти брак, певица поняла, что даже мысль об этом доставляет ей физическую боль. Это стало для артистки настоящим откровением, ведь себя она считала свободолюбивым человеком.

«Когда я первый раз встала перед вопросом, могу ли я идти дальше по жизни одна, я поняла, что мне это даже физически причиняет боль. До определенного момента мне казалос: «чемодан в руки, все свободны». И тот момент, когда ты осознаешь эту дыру, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что ты зависим», — добавила певица.

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