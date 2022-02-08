«Будем петь, танцевать»: 62-летняя Кадышева щегольнула в платье с пышной юбкой и плечами-пагодами

Известная исполнительница, 62-летняя Надежда Кадышева, в последнее время начала активнее вести свою страничку в Instagram.

Звезда часто демонстрирует в микроблоге свои яркие концертные луки и образы для светских выходов.

На этот раз Надежда Кадышева покрасовалась на сцене в эффектном наряде. Певица предстала в платье с пышной юбкой, поверх которой надела приталенный жакет разновеликой длины. Акцентом образа стали плечи-пагоды у жакета.

Под снимком в микроблоге Надежда Кадышева разместила текст с приглашением поклонников на свой новый концерт в Москве.

«Буду рада видеть своих зрителей. Будем петь, танцевать, дарить друг другу радость и хорошее настроение!» — написала Надежда Кадышева.

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