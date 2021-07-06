Каннский фестиваль 2021 года откроется 6 июля

На этот раз большой киносмотр проводится оффлайн.

Вечером 6 июля во французских Каннах откроется 74-й Международный кинофестиваль. В этом году его не отменили из-за пандемии и не перенесли в онлайн, однако на самом мероприятии приняты строгие меры безопасности, сравнимые с теми, что действовали на «Евровидении». Например, участники должны каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус или же предъявить сертификат о прививке вакциной, утвержденной в Евросоюзе. Это не говоря уже об обязательном ношении масок и ограничении мест в кинозале.

Организаторы отсмотрели 2800 фильмов и отобрали для участия в фестивале 60 картин. В основной конкурс попали 24 киноленты. Среди них «Три этажа» итальянского режиссера Нанни Моретти, «День флага» американца Шона Пенна, «Аннетт» француза Леоса Каракса и «Ты можешь водить мою машину» японца Рюсаке Хамагучи.

А также в списке новый шедевр от известного постановщика Пола Верховена «Непорочная дева». Россию на конкурсе представляют «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. В отдельной программе авторского кино «Особый взгляд» попали еще две работы из РФ — «Дело» Алексея Германа – младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Какому фильму достанется «Золотая пальмовая ветвь», станет известно 17 июля. Также в этом году ею наградят оскароносную американскую актрису Джоди Фостер и пожилого итальянского режиссера Марко Беллоккьо.

Смотрите также: