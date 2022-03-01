«Главное – не потерять человеческое лицо»: Ирина Агибалова поделилась мыслями на фоне событий на Украине

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вслед за другими блогерами обратилась к подписчикам микроблога.

Она рассказала о том, что чувствует в эти сложные дни и как ей удается сохранять спокойствие и оптимизм.

«Я стараюсь, как могу. Пытаюсь сохранять равновесие, и только мой муж знает, как тяжело мне это дается. Он так и говорит: «Как почувствуешь, что паника берет над тобой верх, зови меня сразу», «А поговорить?» поделилась Ирина Агибалова.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что, как и все, мечтает о том, чтобы поскорее наступил мир.

«А вас, моя инстасемья, прошу максимально стараться не поддаваться провокациям и панике! Старайтесь хоть немного отвлекаться и справляться со стрессом. Знаю, что сложно, но что делать. Видимо, сейчас мы все проходим страшное испытание, и главное, не потерять при этом человеческое лицо!» — заключила Ирина Агибалова.

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