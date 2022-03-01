«Для холостяка — идеальная квартира»: бывший возлюбленный Ольги Бузовой похвастался недвижимостью

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Роман Гриценко похвастался новой недвижимостью. 26-летний экс-участник «Дома-2» показал рум-тур по новой квартире в центре Москвы.

«Честно сказать, как только я увидел ее, то сразу влюбился», — признался Роман в своем Instagram.

Гриценко показал прихожую, ванную, комнату, где хочет сделать тренажерный зал. Также бывший участник телестройки показал комнату с панорамными окнами, которая вмещает гостиную и кухню.

«Исходя из моего бюджета, это был лучший вариант с большим отрывом. Ну, конечно, еще много чего будет доделываться, так что это не окончательный вариант. Мне кажется, для холостяка — идеальная квартира», — заключил Роман Гриценко.

Напомним, Роман пришел на «Дом-2» и пытался ухаживать за Ольгой Бузовой. Гринценко почти удалось добиться ее расположения, однако закрутил роман с другой участницей телестройки, Леной Хроминой. Позже он пытался вновь завоевать Ольгу на проекте «План Б», но потерпел фиаско.

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