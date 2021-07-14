«То, что искренне любил»: бывший ухажер Ольги Бузовой Роман Гриценко возвращается на «Дом-2»

Буквально на днях создатели реалити-шоу «Дом-2» пообещали поклонникам проекта, что на телестройке скоро появится еще одна партия звездных «старичков».

И вот, пожалуйста, о своем приходе на легендарное шоу заявил бывший участник Роман Гриценко.

В микроблоге молодой человек непрозрачно намекнул, что скоро его можно будет увидеть на телеэкране.

«Вообще у меня сегодня важный день, — написал Роман Гриценко в сторис микроблога. — Я возвращаюсь туда, откуда началась моя жизнь в Москве. То, что искренне любил и люблю до сих пор. Догадались?»

Разумеется, все поняли, о чем идет речь. Ведь в свое время в Москву Рома Гриценко приехал на «Дом-2». Он запомнился тем, что пытался ухаживать за Ольгой Бузовой и почти добился ее расположения.

Но ступил на скользкую дорожку, был соблазнен пришедшей на проект красавицей Леной Хроминой. После адюльтера Ольга Бузова Романа отвергла.

Он пытался вновь завоевать Ольгу, уже став участником проекта «План Б», но и в нем потерпел фиаско.

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