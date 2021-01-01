«Только не ошибись»: экс-участница «Дома-2» Лена Хромина выходит замуж во второй раз

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», художница Лена Хромина поделилась с подписчиками Instagram прекрасной новостью. В новогоднюю ночь возлюбленный девушки сделал ей предложение о замужестве.

«Я сказала «Да». Окольцевали, получается. Все подробности потом», — пообещала своей аудитории Лена Хромина.

Пост она сопроводила кадром, на котором запечатлено, как правая рука Лены лежит на ладони ее любимого мужчины. На безымянном пальчике девушки красуется помолвочное колечко с бриллиантом.

Стоит отметить, что новое замужество 24-летней Лены Хроминой станет в ее жизни уже вторым. Первый брак художницы с ее бывшим парнем был очень скоротечным. Пара поженилась в ноябре 2018 года, а в марте следующего года уже объявила о разводе. Зная об этом факте из биографии Лены Хроминой, поклонники поздравляют ее с предстоящим замужеством очень осторожно, желая ей не повторить прежней ошибки.

«Опять, только не ошибись», «Ну поздравляем, только есть ли смысл в этом, если каждый год ты с такой новостью», «Искренне рада и поздравляю! Ты заслужила быть счастливой. Как будто мне предложение сделали», — высказываются в Сети.

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