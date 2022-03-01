Принц Чарльз вслед за Меган Маркл высказал свою позицию о ситуации на Украине

Сторону Украины приняли принц Гарри с женой Меган Маркл, а также принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Кроме того, сообщает Рeople, из-за событий на Украине королева Елизавета II отложила дипломатический прием, который был намечен на 2 марта.

Теперь принц Чарльз назвал события на Украине «атакой на свободу». Свою позицию наследник британского престола озвучил во время визита в город Саутенд-он-Си.

Вместе с ним в мероприятии участвовала вдова британского политика Дэвида Эймисса, убитого исламистом во время встречи с избирателями. Принц Чарльз сказал, что трагическая смерть Эймисса — это атака на демократию и свободу.

«Сегодня мы видим, что на Украине самым бессовестным образом ведется атака на те же самые ценности», — заявил наследник британского трона. Также он выразил солидарность с теми, кто, по его словам, идет против «жестокой агрессии».

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