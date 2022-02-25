«Жить в своем гнездышке»: Катя Колисниченко купила квартиру в Санкт-Петербурге сразу после развода

Бывшая участница проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко наконец-то решилась на покупку собственного жилья.

В микроблоге Катя Колисниченко сообщила подписчикам, что приобрела квартиру в Санкт-Петербурге в ипотеку.

«Для меня это большое дело. Квартиру взяла в Санкт-Петербурге. Это 2-комнатная квартира площадью 60 м2 на высоком этаже. Я рада! Это мой новый этап в жизни! Наконец-то будем жить в своем гнездышке с Савенком», — написала Катя Колисниченко в микроблоге.

Напомним, в минувший понедельник Катя Колисниченко официально оформила развод со своим вторым мужем и отцом сына Саввы Алексеем Солодовниковым.

Покупка квартиры — это второй серьезный шаг Кати Колисниченко после разрыва с мужем. Первым был переезд из Москвы в Санкт-Петербург.

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