«Только в сторисах Савву снимает»: Катя Колисниченко заявила, что бывший муж притворяется хорошим отцом

В конце февраля бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко официально разведется со вторым мужем Алексеем Солодовниковым.

Суд по бракоразводному делу назначен на 21 февраля. Но Катя уже сейчас называет отца своего сына Саввы бывшим мужем.

В сторис микроблога Катя Колисниченко пожаловалась на полное равнодушие экс-супруга к сыну Савве.

«Мне иногда кажется, что он притворяется любящим отцом. Я вообще в нем разочаровалась. Денег не высылает, общается, как быдло со мной. Саввой не интересуется и слился, когда я его попросила приехать оформить «брачник», чтобы я могла взять ипотеку для нас с Саввой», — поделилась Катя Колисниченко.

Она добавила, что у нее есть подозрения в том, что бывший муж использует ребенка в корыстных целях, забирая Савву к себе в гости и показывая видео с ним в микроблоге.

«Совершенно ничего для сына не делает. Только в сторисах Савву снимает, чтоб вы на него подписывались. Тьфу!» — дала понять, что очень зла на бывшего, Катя Колисниченко.

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