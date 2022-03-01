«Свадьбе быть»: Надежда Ермакова из «Дома-2» сообщила о примирении с женихом

Участница реалити-шоу Надежда Ермакова и ее избранник Даниэль сумели найти компромисс.

Участница «Дома-2» Надежда Ермакова поделилась радостной новостью в микроблоге. Она вновь счастлива и вновь приступила к свадебным приготовлениям.

«Мы помирились, а значит, свадьбе быть», — написала Надежда Ермакова в микроблоге.

Она рассказала, что достичь компромисса ей и ее избраннику Даниэлю помогли его мама и сестра, приехавшие на «Поляну» «Дома-2».

Надежда Ермакова уверена, что ее подписчики разделятся в связи с этим на два лагеря — одни поддержат, а другие начнут писать гадости. А она между тем счастлива, ведь любовь — это главное.

«Теперь в ускоренном темпе начинаем подготовку к свадьбе! Ищем коттеджи, усадьбы, свадебные наряды, кольца, торты и т.д.», — поделилась Надежда Ермакова.

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